(Di mercoledì 1 giugno 2022)Buschi,Busci. Il primo verbale d’arresto era quasi un segno premonitore. Nel cognome sbagliato ripetutamente. Spogliato degli abiti e dei suoi diritti. Pestaggi e depistaggi. I processi sull’omicidio dihanno chiarito incontrovertibilmente chi è stato, chi ha causato le lesioni mortali, chi ha omesso, chi ha cercato di nascondere le prove. Sconfessando platealmente quanti,nel mondo politico, hanno continuato fino all’ultimo a sostenere che fu la droga la causa della morte. E’ per droga che la notte del 16 ottobre 2009è stato portato nella caserma dei carabinieri, ma non è quella che lo ha ucciso, bensì i pestaggi subiti e le omissioni negligenti dei sanitari. Il suo corpo, la sua pelle èoggetto di lesioni, di colpi ...

Advertising

ilmanagerone : Porca madonna mi hanno fermato i carabinieri sotto casa menomale che ho la faccia bella che sennò facevo la stessa… - GiusiCollura : RT @Marty_Loca80: #AlessandroBorghi Questo premio è di Stefano Cucchi ?? - Edoardo88616242 : RT @PietroBarra12: Stefano Cucchi - donorapotente : RT @Marty_Loca80: #AlessandroBorghi Questo premio è di Stefano Cucchi ?? - Marty_Loca80 : #AlessandroBorghi Questo premio è di Stefano Cucchi ?? -

Il Fatto Quotidiano

e la battaglia di verità e giustizia della sorella Ilaria. Federica Angeli e la sua lotta coraggiosa contro le mafie in un dialogo con il figlio sul valore della lotta contro la ...Dall esordio in Suburra fino all interpretazione diin Sulla mia pelle " che nel 2019 gli è valsa un David di Donatello come Migliore attore protagonista " la versatilità è sempre ... Stefano Cucchi, la violenza è stata anche ‘sulla nostra pelle’: ne racconto nel mio disco Abbiamo un nuovo cantautore sui diritti umani, si chiama Stefano Corradino e ci scrive: “Ciao! Il mio disco "Note di cronaca" è appena uscito su tutte le ...(Di Stefano Cucco) A Legnago nel prossimo fine settimana ritorna la Festa del Grano e della Terra, giunta alla terza edizione. E i bambini saranno i protagonisti di questo evento, grazie anche alla mo ...