Sollevamento Pesi, Europei 2022: Rafik Harutyunyan si impone nella -81 kg, secondo Andreev (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è conclusa con il trionfo di Rafik Harutyunyan nella categoria -81 kg la quinta giornata dei Campionati Europei 2022 di Sollevamento Pesi, evento in scena fino a domenica 5 giugno in quel di Tirana (Albania). L’atleta armeno ha conquistato il metallo più pregiato ben impressionando già nello strappo, dove ha alzato la misura di 160 (la più alta del lotto insieme a quella dello spagnolo Mata Perez), e facendo il vuoto nello slancio in cui, al secondo tentativo, ha tirato su ben 194 kg (anche in questo caso la quota più elevata del segmento), con i quali ha raggiunto il totale di 354. Al secondo posto si è piazzato quindi il già citato iberico Mata Perez che, dopo l’ottimo vantaggio nello strappo, ha potuto contare soltanto sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è conclusa con il trionfo dicategoria -81 kg la quinta giornata dei Campionatidi, evento in scena fino a domenica 5 giugno in quel di Tirana (Albania). L’atleta armeno ha conquistato il metallo più pregiato ben impressionando già nello strappo, dove ha alzato la misura di 160 (la più alta del lotto insieme a quella dello spagnolo Mata Perez), e facendo il vuoto nello slancio in cui, altentativo, ha tirato su ben 194 kg (anche in questo caso la quota più elevata del segmento), con i quali ha raggiunto il totale di 354. Alposto si è piazzato quindi il già citato iberico Mata Perez che, dopo l’ottimo vantaggio nello strappo, ha potuto contare soltanto sulla ...

