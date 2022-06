Salvini si difende ma con gli argomenti di Putin (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il leghista usa giustificazioni volatili e fantasiose per il viaggio (tramontato) a Mosca. Sembra di sentire il Cremlino: dal costo delle sanzioni per l'Italia al no all'invio delle armi. Il Capitano guarda con sospetto al silenzio di Zaia e Fedriga, pur convinto che il redde rationem nella Lega si avrà solo dopo le elezioni Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il leghista usa giustificazioni volatili e fantasiose per il viaggio (tramontato) a Mosca. Sembra di sentire il Cremlino: dal costo delle sanzioni per l'Italia al no all'invio delle armi. Il Capitano guarda con sospetto al silenzio di Zaia e Fedriga, pur convinto che il redde rationem nella Lega si avrà solo dopo le elezioni

