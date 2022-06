Salvini | “Incontri con ambasciatore russo? Sono in veste di capo di partito Io porto il mio piccolo contributo per la pace”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “La strategia del Governo è la? Ioil mioper arrivare allae gli ambasciatori che incontro, li incontro da italiano, dadi unpolitico che governa questo Paese senza dover rendere conto a nessuno”. Così Matteocommenta le rivelazioni di stampa sui propricon l’in Italia, Sergei Razov, all’insaputa del governo. “Ma l’ho detto anche in studi televisivi – continua – Se credo nelle doti diplomatiche di Draghi? È il mio presidente del Consiglio e gli affido la via della, a meno che l’Italia non sia in guerra contro la Russia…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Traavvolti dal segreto e l'inatteso exploit di un super esperto avvolto da un'aura di mistero, l'ennesima epopea diplomatica dinon poteva che risolversi in un disastro. In attesa ...'Quanto allo scopo del viaggio - aggiunge l'ambasciatore - lo stesso senatoree le persone che lo accompagnavano hanno espresso pubblicamente le loro opinioni in merito". Ma sugli, ...Nessuno può quindi sostenere che il pensiero e i contatti di Salvini fossero ignoti". Lo affermano fonti della Lega, replicando alle accuse rivolte al segretario del Carroccio per i suoi incontri con ...Il piano intavolato all'oscuro tra Salvini e Antonio Capuano per la pace sta facendo discutere. Il Copasir procede con le indagini.