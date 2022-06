Roland Garros 2022, Coco Gauff su Martina Trevisan: “È un’avversaria difficile sulla terra, poi è mancina” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giornata di vigilia al Roland Garros 2022 per Martina Trevisan in vista del match più importante della sua carriera. La 28enne toscana affronterà infatti l’americana Coco Gauff nella semifinale del Grand Slam parigino, due anni dopo aver raggiunto i quarti sugli stessi campi in occasione dell’edizione autunnale del torneo nel 2020 partendo dalle qualificazioni. Tra Martina e la finale di Parigi c’è però ancora un ostacolo, rappresentato dalla stella emergente del tennis statunitense e globale Gauff. Le due si sono già affrontate in passato proprio sulla terra battuta della capitale francese e l’unico precedente sorride all’azzurra, che si impose in rimonta per 7-5 al terzo set. “Mi ricordo molto bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giornata di vigilia alperin vista del match più importante della sua carriera. La 28enne toscana affronterà infatti l’americananella semifinale del Grand Slam parigino, due anni dopo aver raggiunto i quarti sugli stessi campi in occasione dell’edizione autunnale del torneo nel 2020 partendo dalle qualificazioni. Trae la finale di Parigi c’è però ancora un ostacolo, rappresentato dalla stella emergente del tennis statunitense e globale. Le due si sono già affrontate in passato propriobattuta della capitale francese e l’unico precedente sorride all’azzurra, che si impose in rimonta per 7-5 al terzo set. “Mi ricordo molto bene ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - albertosorge : Visti due/tre scambi al Roland Garros posso affermare con certezza che in semifinale ci vado con la sigaretta in bo… - infoitsport : Roland Garros 2022, Swiatek: 'Delusa dalle parole di Mauresmo sul tennis femminile' -