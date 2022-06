Raffaella Carrà | l’eredità ancora ferma | ecco chi si fa avanti

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La carriera diè senza dubbio una delle più brillanti e sfavillanti nel nostro paese.a chi spetta la sua eredità Per decenniha intrattenuto milioni di telespettatori. È stata una vera icona nel panorama televisivo italiano, ma purtroppo è venuta a mancare quasi un anno fa. Il suo ricordo rimarrà sicuramente indelebile nel cuore di molti. E, oltre ai suoi fan, tutti si chiedono una domanda ben precisa. Il suo patrimonio a chi è destinato? Un sorriso magnifico, un’inconfondibile dolcezza e gentilezza. Lacon la sua morte ha lasciato davvero un vuoto enorme. LaNazionale mancherà a tutti, nonostante il suo ricordo siamolto forte. Lanon era molto ...

Advertising

Dansai75 : RT @Vetero7: Raffaella Carrà ha toccato il cuore di molti ???? Le lacrime di Ron ne sono una prova #OggièUnAltroGiorno - Liliana03972440 : RT @AletuttoRC: Disponibile da oggi 'L'arte di essere Raffaella Carrà' di Paolo Armelli ?? #raffaellacarrà #lartediessereraffaellacarrà #pao… - il_carra : RT @Adnkronos: L'#Italia e il web: Raffaella Carrà regina anche delle ricerche su #Google, #Lupin lo show più seguito in streaming. https:/… - goccedicristall : Raffaella Carrà si è reicarnata in un leone - nocchi_rita : RT @gayit: #Roma #Pride 2022 omaggia Raffaella Carrà: 'Torniamo a fare rumore'. Il programma della Gay Croisette -

Il Libraio

Hanno invece allietare la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e l'omaggio adi Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina nonché sosia nazionale. La giuria composta dall'...Infine Blackie Edizioni ha riproposto un esperimento andato, evidentemente, bene per un libro su Bill Murray: questa volta per uno su. " “A far rumore comincia tu”: Paolo Armelli racconta la “rivoluzione” Raffaella Carrà