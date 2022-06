"Massacrato da tutti, sono solidale con lui": sconvolgente, ecco chi difende Matteo Salvini (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'uscita del neopacifista Michele Santoro lascia tanto spiazzati che risulta complesso darle un titolo: "Incredibili convergenze"? O piuttosto, visto il momento, "Il bacio della morte"? Perché scoprire che il teletribuno si schiera al fianco di Matteo Salvini è cosa inedita e mica così esaltante. «sono solidale con lui», spiega Santoro in collegamento a L'Aria che tira su La7 dal "Capranichetta" di Roma dove, con altri promotori dell'iniziativa "Pace proibita", ha rilanciato il tema dell'informazione del servizio pubblico sulla guerra, dopo che già aveva "proposto" un «bombardamento sulla Rai» colpevole a suo dire di informazione a senso unico. «Il povero Salvini - ha spiegato Santoro - non è mai stato Massacrato così dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'uscita del neopacifista Michele Santoro lascia tanto spiazzati che risulta complesso darle un titolo: "Incredibili convergenze"? O piuttosto, visto il momento, "Il bacio della morte"? Perché scoprire che il teletribuno si schiera al fianco diè cosa inedita e mica così esaltante. «con lui», spiega Santoro in collegamento a L'Aria che tira su La7 dal "Capranichetta" di Roma dove, con altri promotori dell'iniziativa "Pace proibita", ha rilanciato il tema dell'informazione del servizio pubblico sulla guerra, dopo che già aveva "proposto" un «bombardamento sulla Rai» colpevole a suo dire di informazione a senso unico. «Il povero- ha spiegato Santoro - non è mai statocosì dal sistema politico per tutte le cacchiate che ha detto in ...

