Marchette come se piovesse. Ma per l’Aids non si trova un milione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel bilancio dello Stato italiano non si riesce a trovare un milione di euro per sostenere la lotta all’Aids. O meglio il governo non ha alcuna intenzione di farlo: la diffusione della malattia non è una priorità. Ci sono fondi per tutto, quando c’è la volontà, come testimonia l’ultima Legge di Bilancio. Ma non per le malattie sessualmente trasmissibili. Per il Governo il contrasto alla diffusione dell’Aids non è una priorità La certificazione è arrivata in commissione Bilancio alla Camera nella giornata di giovedì, quando è stato espresso il parere negativo del Ministero dell’economia e delle finanze, guidato da Daniele Franco, dopo la relazione redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (Rgs). Una pietra tombale sulla proposta di legge firmata pensata da Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia. Ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel bilancio dello Stato italiano non si riesce are undi euro per sostenere la lotta al. O meglio il governo non ha alcuna intenzione di farlo: la diffusione della malattia non è una priorità. Ci sono fondi per tutto, quando c’è la volontà,testimonia l’ultima Legge di Bilancio. Ma non per le malattie sessualmente trasmissibili. Per il Governo il contrasto alla diffusione delnon è una priorità La certificazione è arrivata in commissione Bilancio alla Camera nella giornata di giovedì, quando è stato espresso il parere negativo del Ministero dell’economia e delle finanze, guidato da Daniele Franco, dopo la relazione redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (Rgs). Una pietra tombale sulla proposta di legge firmata pensata da Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia. Ma ...

