La storia di Salvini che esulta per una nave merci diretta in Russia con un carico di acciaio di Mariupol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il porto della città ucraina di Mariupol è ormai da settimane occupato dall’esercito russo, che insieme alle autorità delle autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk ha sequestrato diverse navi merci e i loro carichi appropriandosene indebitamente, come denunciato dall’armatore italiano Augusto Cosulich, proprietario di una delle imbarcazioni finita nel mirino del Cremlino. A bordo della sua nave c’era un importante carico di acciaio, destinato all’Italia, ma è stato sottratto dai russi e caricato su un’altra nave partita poi alla volta della città russa di Rostov sul Don. Nel commentare la notizia, dimostrando di non averci capito nulla, il leader della Lega Matteo Salvini ha esultato dichiarando: “Bene, le armi più potenti sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il porto della città ucraina diè ormai da settimane occupato dall’esercito russo, che insieme alle autorità delle autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk ha sequestrato diverse navie i loro carichi appropriandosene indebitamente, come denunciato dall’armatore italiano Augusto Cosulich, proprietario di una delle imbarcazioni finita nel mirino del Cremlino. A bordo della suac’era un importantedi, destinato all’Italia, ma è stato sottratto dai russi e caricato su un’altrapartita poi alla volta della città russa di Rostov sul Don. Nel commentare la notizia, dimostrando di non averci capito nulla, il leader della Lega Matteohato dichiarando: “Bene, le armi più potenti sono ...

