La ragazza vittima di Alberto Genovese “invalida al 40% e non può tornare a fare la modella” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla vicenda di Alberto Genovese, ex manager imputato per due violenze sessuali, ci sarà un processo con rito abbreviato – che prevede uno sconto della pena pari a un terzo – condizionato a una consulenza psicologica richiesta dai suoi avvocati difensori e dall’acquisizione delle prove nel fascicolo del pm. Secondo quanto riferito di fronte ai magistrati dall’avvocato Luigi Liguori, che difende una delle presunte vittime, la sua assistita (che all’epoca dei fatti, nell’ottobre 2020, aveva18 anni) “è invalida permanente al 40%, ha problemi fisici e psicologici e non può più fare la modella, il lavoro che faceva”. Un milione e mezzo di euro i danni calcolati, a fronte di un’offerta di Genovese presentata nel corso della scorsa udienza, 130mila euro come risarcimento (e 25mila euro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla vicenda di, ex manager imputato per due violenze sessuali, ci sarà un processo con rito abbreviato – che prevede uno sconto della pena pari a un terzo – condizionato a una consulenza psicologica richiesta dai suoi avvocati difensori e dall’acquisizione delle prove nel fascicolo del pm. Secondo quanto riferito di fronte ai magistrati dall’avvocato Luigi Liguori, che difende una delle presunte vittime, la sua assistita (che all’epoca dei fatti, nell’ottobre 2020, aveva18 anni) “èpermanente al 40%, ha problemi fisici e psicologici e non può piùla, il lavoro che faceva”. Un milione e mezzo di euro i danni calcolati, a fronte di un’offerta dipresentata nel corso della scorsa udienza, 130mila euro come risarcimento (e 25mila euro ...

