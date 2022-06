Italia Under 19: il tecnico Nunziata convoca 27 giocatori per uno stage (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 27 i calciatori convocati dal ct dell’Italia Under 19, Carmine Nunziata, per uno stage presso il “Villaggio Azzurro” di Novarello dal 3 al 7 giugno. Di questi 27, solamente 20 voleranno il Slovacchia per l’Europeo di categoria. L’Italia è inserita nel gruppo A e sfiderà Romania, Slovacchia e Francia. L’obiettivo è qualificarsi per le semifinali, che mettono in palio anche il pass per i Mondiali Under 20 2023 in Indonesia. Quasi tutti i calciatori chiamati dal ct sono classe 2003 e militano nelle giovanili dei club di Serie A. Tra questi spiccano c’è qualcuno che ha già esordito nella massima serie, come ad esempio Volpato o Coppola. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 27 i calciatoriti dal ct dell’19, Carmine, per unopresso il “Villaggio Azzurro” di Novarello dal 3 al 7 giugno. Di questi 27, solamente 20 voleranno il Slovacchia per l’Europeo di categoria. L’è inserita nel gruppo A e sfiderà Romania, Slovacchia e Francia. L’obiettivo è qualificarsi per le semifinali, che mettono in palio anche il pass per i Mondiali20 2023 in Indonesia. Quasi tutti i calciatori chiamati dal ct sono classe 2003 e militano nelle giovanili dei club di Serie A. Tra questi spiccano c’è qualcuno che ha già esordito nella massima serie, come ad esempio Volpato o Coppola. Di seguito l’elenco completo deiti: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), ...

