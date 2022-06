Inchiesta per presunte tangenti nell’Imperiese, due gli appalti nel mirino. Il sindaco di Aurigo Dellerba e l’imprenditore Vincenzo Speranza non rispondono al gip (Di mercoledì 1 giugno 2022) Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il giudice si è riservato di decidere in merito alla istanza di concessione degli arresti domiciliari Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022) Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il giudice si è riservato di decidere in merito alla istanza di concessione degli arresti domiciliari

Advertising

VittorioSgarbi : 191, secondo un’inchiesta del quotidiano “La Repubblica”, i docenti sotto inchiesta per aver pilotato i concorsi un… - Agenzia_Ansa : Il dipartimento della polizia di Uvalde e la polizia scolastica del distretto della cittadina sono state silurate d… - fattoquotidiano : La Procura di Padova ha chiesto 12 rinvii a giudizio e 5 archiviazioni nell’ambito dell’inchiesta per intermediazio… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: La Procura di Padova ha chiesto 12 rinvii a giudizio e 5 archiviazioni nell’ambito dell’inchiesta per intermediazione… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: La Procura di Padova ha chiesto 12 rinvii a giudizio e 5 archiviazioni nell’ambito dell’inchiesta per intermediazione… -