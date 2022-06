Giro del Delfinato 2022: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Ultime due tappe complicatissime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Concluso il Giro d’Italia, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti. Tra questi, uno dei più importanti sarà sicuramente la 75ma edizione del Giro del Delfinato, corse a tappe in programma dal 5 al 12 giugno che sarà utile per tanti corridori per migliorare la propria forma fisica in vista del Tour de France 2022. In casa Italia c’è grande attesa per Damiano Caruso e Filippo Ganna, mentre per quanto riguarda gli altri corridori ci sarà da tenere d’occhio soprattutto Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Chris Froome, Primoz Roglic, Wout Van Aert ed Ethan Hayter. Il percorso della manifestazione sarà davvero variegato. Qui di seguito tutte le tappe ai raggi x. Francesco Moser: “Nibali è andato bene con l’esperienza. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Concluso ild’Italia, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti. Tra questi, uno dei più importanti sarà sicuramente la 75ma edizione deldel, corse ain programma dal 5 al 12 giugno che sarà utile per tanti corridori per migliorare la propria forma fisica in vista del Tour de France. In casa Italia c’è grande attesa per Damiano Caruso e Filippo Ganna, mentre per quanto riguarda gli altri corridori ci sarà da tenere d’occhio soprattutto Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Chris Froome, Primoz Roglic, Wout Van Aert ed Ethan Hayter. Ildella manifestazione sarà davvero variegato. Qui di seguito tutte leaix. Francesco Moser: “Nibali è andato bene con l’esperienza. ...

Pubblicità

reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - matteosalvinimi : #èlitaliachevogliamo, Economia, Flat Tax, Pace fiscale, catasto e ripresa economica, questi i temi discussi, a Roma… - Whats_Up_84 : Sereno Dopo tanta nebbia a una a una si svelano le stelle Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo… - gnpaolo2016 : RT @mamabuange: L’ex suocero mio ancora mi vuole tanto bene. L’unico da quella parte. Di nascosto quando vado a prendere i ragazzi a volte… -