Fondirigenti, 76 mln euro per 7mila piani formativi erogati tra 2019 e 2021 (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – 76 milioni di euro di finanziamenti, 7 mila piani formativi, 37 mila dirigenti formati, 1 milione di ore di formazione e un indicatore di impatto complessivo pari a 12,86 euro per ogni euro investito. Sono questi i principali numeri del secondo Bilancio Sociale d’Impatto di Fondirigenti, il documento che fornisce dati alla mano la sintesi degli impatti dell’impegno profuso dal Fondo interprofessionale, promosso da Confindustria e Federmanager, leader in Italia per finanziamento della formazione manageriale. Il bilancio, partendo da una mappatura dei principali stakeholder del Fondo – le 14mila imprese e gli 80mila dirigenti aderenti, la business community, fino ad arrivare alle istituzioni pubbliche di riferimento – fornisce uno spaccato delle attività e dei risultati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – 76 milioni didi finanziamenti, 7 mila, 37 mila dirigenti formati, 1 milione di ore di formazione e un indicatore di impatto complessivo pari a 12,86per ogniinvestito. Sono questi i principali numeri del secondo Bilancio Sociale d’Impatto di, il documento che fornisce dati alla mano la sintesi degli impatti dell’impegno profuso dal Fondo interprofessionale, promosso da Confindustria e Federmanager, leader in Italia per finanziamento della formazione manageriale. Il bilancio, partendo da una mappatura dei principali stakeholder del Fondo – le 14mila imprese e gli 80mila dirigenti aderenti, la business community, fino ad arrivare alle istituzioni pubbliche di riferimento – fornisce uno spaccato delle attività e dei risultati ...

Advertising

lifestyleblogit : Fondirigenti, 76 mln euro per 7mila piani formativi erogati tra 2019 e 2021 - - StraNotizie : Fondirigenti, 76 mln euro per 7mila piani formativi erogati tra 2019 e 2021 - LocalPage3 : Fondirigenti, 76 mln euro per 7mila piani formativi erogati tra 2019 e 2021 -