Doppio cognome ai figli | garantisce parità ma attenti a effetto moltiplicatore

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’automatica attribuzione aidelpaterno è incostituzionale, perché nega lafra i genitori, ma l’utilizzo delpaterno e materno va disciplinato, poiché rischia di far proliferare una infinità di combinazioni, creando anche disfra i. E’ quanto emerge dalle motivazioni della sentenza numero 131, con la quale la Consulta ha dichiarato illegittima la norma del codice civile (articolo 262 primo comma) che introduce questo automatismo, di matrice “patriarcale”. Un retaggio “patriarcale” che determina una disuguaglianza L’articolo 262 è incostituzionale nella parte in cui prevede, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che ilo assume ildel ...

L'assessore Meucci: "Inviate ai punti nascita di Careggi e Torregalli le prime indicazioni operative per l'applicazione di una sentenza importante che va nella direzione della parità nel diritto di ...Oppure quello di entrambi i genitori, nell'ordine preferito, dopo l'entrata in vigore della sentenza della Corte ... Doppio cognome senza caos La sentenza della Corte Costituzionale sul doppio cognome è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oggi, 1 giugno. Doppio cognome, è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale - Cosa s ...TOSCANA: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Consulta che ha dato il via libera al cognome della madre e del madre per i nuovi nati ...