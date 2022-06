Cska Sofia | i tifosi lanciano banane contro i neri | il tecnico Pardew si dimette

Advertising

Alan Pardew, 60 anni, allenatore dal 1998, si è dimesso e ha lasciato la guida del. Con lui se ne va anche il suo vice Alex Dyer, primo tecnico di colore nella storia del club bulgaro.Alan Pardew non ci sta e si dimette. Decisione forte quella presa dal tecnico inglese che ha deciso di rinunciare alla guida delassieme al vice Alex Dyer, primo tecnico di colore nella storia del club bulgaro. Una decisione assunta dopo quanto accaduto lo scorso 19 maggio, quattro giorni dopo la sconfitta nella ... Cska Sofia, i tifosi lanciano banane contro i calciatori neri: il tecnico Pardew si dimette L'allenatore inglese si è dimesso per protesta contro un "piccolo gruppo organizzato di razzisti" che si è scatenato in occasione della partita contro il Botev Plovdiv. "Inaccettabile, non posso resta ..."Questo piccolo gruppo organizzato ha cercato di sabotare la partite e io non voglio allenare la squadra davanti a loro" ...