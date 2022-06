Carcere, finalmente fondi per le case-famiglia protette. Ma attenzione ai falsi slogan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nelle scorse ore la Camera dei Deputati ha votato a stragrande maggioranza la proposta di legge in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, che vede come primo firmatario il deputato Pd Paolo Siani. Ci auguriamo che presto il testo venga definitivamente approvato anche dall’altro ramo del Parlamento. Il 1975 è l’anno in cui vide la luce l’ordinamento penitenziario, ovvero la legge fondamentale che regola lo svolgimento della vita in Carcere. Il legislatore di allora scelse di lasciare alla madre detenuta la scelta se separarsi dal figlio oppure portarlo con sé in Carcere qualora di età inferiore ai tre anni. Ovviamente non la obbliga a farlo: lascia a lei la libera scelta, nella consapevolezza che talvolta la non separazione, anche in circostanze così difficili, sia il male minore. Per tanti anni non si è più ritornati sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nelle scorse ore la Camera dei Deputati ha votato a stragrande maggioranza la proposta di legge in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, che vede come primo firmatario il deputato Pd Paolo Siani. Ci auguriamo che presto il testo venga definitivamente approvato anche dall’altro ramo del Parlamento. Il 1975 è l’anno in cui vide la luce l’ordinamento penitenziario, ovvero la legge fondamentale che regola lo svolgimento della vita in. Il legislatore di allora scelse di lasciare alla madre detenuta la scelta se separarsi dal figlio oppure portarlo con sé inqualora di età inferiore ai tre anni. Ovviamente non la obbliga a farlo: lascia a lei la libera scelta, nella consapevolezza che talvolta la non separazione, anche in circostanze così difficili, sia il male minore. Per tanti anni non si è più ritornati sulla ...

