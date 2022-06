Asse Empoli-Napoli, trattativa conclusa per il difensore! Ora può arrivare Vicario? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano interessanti notizie di calciomercato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal”, l’Empoli avrebbe riscattato Guglielmo Vicario dal Cagliari per 10 milioni di euro e starebbe trattando anche con il Napoli per un eventuale cessione. Luperto, Empoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Se non dovesse rinnovare David Ospina, infatti, il Napoli opererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex Meret. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stesso Meret potrebbe partire nel ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano interessanti notizie di calciomercato in diretta a Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica ufficiale della SSC. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal”, l’avrebbe riscattato Guglielmodal Cagliari per 10 milioni di euro e starebbe trattando anche con ilper un eventuale cessione. Luperto,(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Se non dovesse rinnovare David Ospina, infatti, ilopererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex Meret. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stesso Meret potrebbe partire nel ...

Advertising

TuttoCagliari : Asse Empoli-Cagliari, sempre più forte l'idea Andreazzoli. Mentre per la panchina biancoazzura potrebbe arrivare Za… - TuttoCagliari : Asse Empoli-Cagliari, sempre più forte l'idea Andreazzoli. Mentre per la panchina biancoazzura potrebbe arrivare Za… - infoitinterno : Asse Empoli-Cagliari, sempre più forte l'idea Andreazzoli. Mentre per la panchina biancoazzura potrebbe arrivare Za… - Paroladeltifoso : Asse Napoli-Empoli, i possibili colpi di mercato -