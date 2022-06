Apple sposterà parte di produzione iPad dalla Cina al Vietnam (Di mercoledì 1 giugno 2022) I severi lockdown imposti dalla Cina per contenere l'ondata dei contagi da Covid-19, hanno spinto Apple a trasferire parte della sua produzione di iPad in Vietnam. A riferirlo è CNBC che ha citato Nikkei Asia. Le interruzioni della catena di approvvigionamento soprattutto nell'area di Shangai hanno contribuito alla carenza di prodotti e di componenti, per questo Apple ha chiesto ad alcuni fornitori di circuiti stampati e alcune parti elettroniche di aumentare le scorte per proteggersi da futuri intoppiLa decisione di Apple, mostra come il gigante della tecnologia stia cercando di gestire l'offerta per soddisfare la domanda dei consumatori ed espandere, al contempo, la produzione al di fuori della Cina, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 giugno 2022) I severi lockdown impostiper contenere l'ondata dei contagi da Covid-19, hanno spintoa trasferiredella suadiin. A riferirlo è CNBC che ha citato Nikkei Asia. Le interruzioni della catena di approvvigionamento soprattutto nell'area di Shangai hanno contribuito alla carenza di prodotti e di componenti, per questoha chiesto ad alcuni fornitori di circuiti stampati e alcune parti elettroniche di aumentare le scorte per proteggersi da futuri intoppiLa decisione di, mostra come il gigante della tecnologia stia cercando di gestire l'offerta per soddisfare la domanda dei consumatori ed espandere, al contempo, laal di fuori della, ...

