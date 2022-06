Andrea non è la scelta di Veronica, Tina Cipollari in lacrime: “Ci ho sperato fino alla fine” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ultima puntata di Uomini e Donne oggi, 1 giugno 2022, e ultima scelta di stagione. E’ toccato a Veronica, arrivata al gran finale, con le ormai famose sedie rosse, con Andrea e Matteo, i corteggiatori che più l’hanno colpita. La scelta di Veronica è ricaduta, come era più che prevedibile su Matteo anche se molti, nello studio di Canale 5, facevano il tifo per Andrea. Tra loro anche Tina Cipollari che non ha potuto fare a meno di commuoversi. Andrea infatti, dopo aver saputo di non essere la scelta di Veronica, con grande gentilezza l’ha ringraziata per il percorso insieme. Ha spiegato di averci creduto fino alla fine ma che forse, nel suo cuore, ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ultima puntata di Uomini e Donne oggi, 1 giugno 2022, e ultimadi stagione. E’ toccato a, arrivata al gran finale, con le ormai famose sedie rosse, cone Matteo, i corteggiatori che più l’hanno colpita. Ladiè ricaduta, come era più che prevedibile su Matteo anche se molti, nello studio di Canale 5, facevano il tifo per. Tra loro ancheche non ha potuto fare a meno di commuoversi.infatti, dopo aver saputo di non essere ladi, con grande gentilezza l’ha ringraziata per il percorso insieme. Ha spiegato di averci credutoma che forse, nel suo cuore, ha ...

