All’ospedale di Pozzuoli 500 interventi di chirurgia robotica con il dottor Felice Pirozzi

Pozzuoli. Un risultato storico che dà grande speranza per il futuro. All'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli è stato tagliato il traguardo dei 500 interventi di chirurgia robotica portati a termine dal reparto di chirurgia Generale diretto dal dott. Felice Pirozzi. Traguardo a Pozzuoli con Pirozzi Pirozzi, noto professionista giuglianese, è ormai punto di

