Alexandra Fongaro e Carola Spina a Pinocchio was a girl

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Curva Pura a Roma presenta la bi-personale diwas a, un progetto curato da Davide Dormino col testo di Nicoletta Provenzano. Un dialogo raffinato tra le poetiche delle due artiste, un florilegio di simboli, uno svelamento corporeo che si innesta in fisicità in metamorfosi e trasposte in livelli