Abusi sugli ospiti, RSA nel mirino dei Cinque Stelle, presentata interrogazione parlamentare: “Maggiori controlli” (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di presunti Abusi al loro interno si è parlato ieri a Montecitorio, in seguito ad una interrogazione scritta presentata dal Deputato Davide Aiello del Movimento 5 Stelle, e rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute. “Nella regione Sicilia sono sempre più numerose le strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale come RSA – ha premesso il deputato -. Anche a seguito delle diverse notizie di cronaca riguardanti Abusi sugli ospiti delle RSA, negli ultimi giorni del 2021 è stato approvato l’accordo Stato-regioni in base al quale si impone l’obbligatorietà della videosorveglianza all’interno delle stesse”. Aiello ha riportato le recenti ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di presuntial loro interno si è parlato ieri a Montecitorio, in seguito ad unascrittadal Deputato Davide Aiello del Movimento 5, e rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute. “Nella regione Sicilia sono sempre più numerose le strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale come RSA – ha premesso il deputato -. Anche a seguito delle diverse notizie di cronaca riguardantidelle RSA, negli ultimi giorni del 2021 è stato approvato l’accordo Stato-regioni in base al quale si impone l’obbligatorietà della videosorveglianza all’interno delle stesse”. Aiello ha riportato le recenti ...

