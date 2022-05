Zazzaroni | “De Laurentiis | per vincere lo Scudetto bisogna spendere…”

Pubblicità

CalcioNapoli1926.it

...è intervenuto Ivan,direttore del Corriere dello Sport. " Napoli So che devono ridurre il monte stipendi, portarlo a 75 - 80 milioni complessivi. Non so che Napoli sarà, ma De...Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan, direttore del Corriere dello Sport: "Biglietti a 2500 per Sassuolo - Milan Mi ... ma Deha ... Zazzaroni: “Non bisogna più sorprendersi delle dichiarazioni di De Laurentiis” 'Grandi difetti a questa squadra non ne trovo' ha detto il direttore del Corriere dello Sport, analizzando la rosa del Napoli.Nel corso di “Si Gonfia La Rete”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.