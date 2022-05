Verifiche sul mediatore | Salvini a Mosca? Indaga pure il Copasir | fari su Antonio Capuano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) La politica continua a parlare del possibile viaggio di Matteo. Con toni che vanno dal gelido all'irridente, e non solo nel centrosinistra. Anche perché siamo già in vista del 12 giugno, con la combo amministrative e referendum sulla giustizia. Il segretario della Lega in mattinata ha predicato unità nelle chat del partito ribadendo che "la Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile". "Chiediamo delle risposte. Questa vicenda non può concludersi così", insiste il segretario dem Enrico Letta. "Mentre la crisi era in corso c'erano trattative, non si sa autorizzate da chi e in quale forma e modo, con l'invasore russo da parte di un partito di governo. Chiediamo chiarezza, non è una vicenda che può concludersi a ...