Vaiolo delle scimmie | Oms | “Europa epicentro epidemia | agire rapidamente”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Regione europea dell’Oms rimane l’dell’dipiù grande e geograficamente più diffusa mai segnalata al di fuoriaree endemiche dell’Africa occidentale e centrale”. Lo ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, in una dichiarazione diffusa oggi. “Ora abbiamo un’opportunità fondamentale – ha sollecitato Kluge – per, insieme, per indagare e controllare velocemente questa situazione in rapida evoluzione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un nuovo caso discimmie in Italia, il primo in Friuli Venezia Giulia, mentre è stato dimesso il paziente 33enne di Arezzo (che però dovrà stare in isolamento). Bassetti critico: 'In Inghilterra adottate ...Circola lo screenshot di un presunto articolo della televisione canadese CTV News dove le autorità locali avrebbero ammesso che il 95% dei casi discimmie riscontrati sarebbero in realtà casi di herpes zoster. Secondo i No Vax , questa sarebbe la prova che in realtà non si tratterebbe discimmie, ma una reazione avversa ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'Sappiamo che la maggior parte delle persone che contraggono il vaiolo delle scimmie avra' una malattia lieve e autolimitante ma spiacevole e ...Milano, 31 mag. (Adnkronos Salute) - "La Regione europea dell'Oms rimane l'epicentro dell'epidemia di vaiolo delle scimmie più grande e geograficamente più diff ...