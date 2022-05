Usa, dopo la strage in Texas esplode la domanda di zaini antiproiettile per bambini (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag — Negli USA riesplode la domanda di “zaini antiproiettile” per bambini. Questa l’ultima notizia proveniente da oltreoceano dopo la strage della scuola elementare “Robb School” di Uvalde in Texas, dove, a causa di una sparatoria perpetrata da un diciottenne di nome Salvador Ramos, hanno perso la vita diciannove bambini e due insegnanti. Come riportato da insider.com, che ha interpellato Yasir Sheikh di Guard Dog Security (un’azienda che produce e distribuisce vari prodotti per l’autodifesa), a seguito della strage le richieste per gli “zaini antiproiettile” sono aumentate vertiginosamente. zaini antiproiettile. “Make our school ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag — Negli USA riladi “” per. Questa l’ultima notizia proveniente da oltreoceanoladella scuola elementare “Robb School” di Uvalde in, dove, a causa di una sparatoria perpetrata da un diciottenne di nome Salvador Ramos, hanno perso la vita diciannovee due insegnanti. Come riportato da insider.com, che ha interpellato Yasir Sheikh di Guard Dog Security (un’azienda che produce e distribuisce vari prodotti per l’autodifesa), a seguito dellale richieste per gli “” sono aumentate vertiginosamente.. “Make our school ...

