Ucraina | Draghi | ' su petrolio tenuto conto specificità Ungheria e Repubblica Ceca'

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Si èdella situazione specifica dell'e dellache non hanno accesso sul mare. Quindi se si interrompe il flusso dirusso occorre essere sicuri che possano avere un'offertada altri fronti. E' stata trovata una soluzione attraverso la Croazia: loro avranno esenzione" dall'embargo "per un certo periodo di tempo, in modo che si attrezzino per avere ildalla Croazia, dal Mare Adriatico e la questione è stata risolta". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

... così Mariointervenendo alla conferenza stampa del Consiglio Europeo. Poi, subito, le parole chiave della linea italiana in merito al conflitto tra Russia e: Putin non può vincere ...contro Putin: "La crisi alimentare è colpa sua" Roma, 31 maggio 2022 - Guerra in, siamo arrivati al giorno 97 . Mentre il presidente russo Vladimir Putin da oggi taglia il gas all'...l'importante è fare presto", le parole di Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...in modo che si attrezzino per avere il petrolio dalla Croazia, dal Mare Adriatico e la questione è stata risolta”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.