Trattativa Bernardeschi: De Laurentiis attende per un motivo, le ultime (Di martedì 31 maggio 2022) Tra i possibili acquisti del Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato c’è Federico Bernardeschi, l’esterno offensivo della Juventus che lascerà Torino a parametro zero. Il calciatore italiano piace molto al presidente Aurelio De Laurentiis e potrebbe rappresentare un valido rinforzo per la formazione di Spalletti. FOTO: Getty Images, Bernardeschi Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la Trattativa attende la definizione di qualche dettaglio per essere portata avanti. Innanzitutto il patron azzurro vuole capire come inserirlo in rosa e al posto di chi prima di procedere con l’acquisto. Bernardeschi, inoltre, arriverebbe al Napoli a costo zero, ma c’è da accordarsi sullo stipendio che per assecondare il calciatore dovrebbe essere ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Tra i possibili acquisti del Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato c’è Federico, l’esterno offensivo della Juventus che lascerà Torino a parametro zero. Il calciatore italiano piace molto al presidente Aurelio Dee potrebbe rappresentare un valido rinforzo per la formazione di Spalletti. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, lala definizione di qualche dettaglio per essere portata avanti. Innanzitutto il patron azzurro vuole capire come inserirlo in rosa e al posto di chi prima di procedere con l’acquisto., inoltre, arriverebbe al Napoli a costo zero, ma c’è da accordarsi sullo stipendio che per assecondare il calciatore dovrebbe essere ...

