Sud Europa unito. La proposta di Nelli Feroci (Iai) e altri esperti (Di martedì 31 maggio 2022) C'era una volta i PIGS. Durante la crisi finanziaria del 2008, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna si muovevano in maniera scomposta accusandosi a vicenda per rispondere alle accuse nordeuropee ed evitare misure di austerità. Oggi, con gli sforzi comuni sul Covid-19 e il lancio del Next Generation Eu, l'Unione europea ha scelto l'approccio meridionale. È l'occasione di dare vita a "un'alleanza proattiva e dinamica". La proposta arriva delle pagine di euobserver ed è firmato da sei esperti di cinque Paesi (Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia), tra cui Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari internazionali. Il Sud Europa "può contribuire a promuovere le tanto necessarie riforme europee, ripristinando la fiducia nell'integrazione europea e la fiducia del resto degli Stati ...

