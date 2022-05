Stromboli | Oliva Pro Loco scrive a Musumeci | Isola abbandonata | interventi urgenti

(Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. (Adnkronos) -e immediati per l'di. A chiederli è la ProAmo, in una lettera a firma della presidente Rosa, inviata al presidente della Regione Siciliana Nelloe alle autorità locali. "Il recente incendio che ha distrutto una notevole parte dell'ecosistema dell'die ha messo in pericolo persone ed abitazioni, ha portato alla luce gravi carenze nella tutela del territorio -- Il numero degli addetti alla protezione ambientale demandato al Corpo Forestale Regionale si riduce ad un solo addetto che saltuariamente si reca nell'di Lipari, ...

Dopo aver sospeso le escursioni dal 26 maggio, le guide vulcanologiche e alpine di, nelle Eolie, riprendono l'attività escursionistica per garantire il massimo livello di ... Manuel- ...... ha evidenziato ancora una volta lo stato di abbandono e incuria in cui versa il territorio dell'isola - spiega al Messaggero Rosa, presidente della Pro Loco, che lamenta - una ... L'incendio di scena che si è trasformato in una vera catastrofe per l'ecosistema di Stromboli, distruggendo metà della sua vegetazione, era ampiamente previsto dal copione ...