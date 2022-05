Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 199,4 punti: Il rendimento del decennale italiano è salito al 3,114% - paolocalcinari : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee chiudono in rosso: ????-1,2% ????-1,4% ????-1,1% ????+0,08% A #PiazzaAffari #TIM fa festa dopo la firma de… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono in rosso: ????-1,2% ????-1,4% ????-1,1% ????+0,08% A #PiazzaAffari #TIM fa festa dopo la… - fisco24_info : Spread Btp-Bund si allarga a 202 punti: Il rendimento del decennale italiano sale al 3,149% - Zamberlett : RT @lauranaka: L'#inflazione euro scotta sempre di più, +8,1%: e tassi #btp 10 y volano oltre 3%. #Visco (#Bankitalia) parla di 'tassa inel… -

Agenzia ANSA

Il differenziale trae Bund ha chiuso a 199,4 punti, in rialzo rispetto ai 194 del giorno precedente, in una seduta in cui ha oscillato più volte anche sopra i 200 punti. Il rendimento del decennale italiano è ...Lotrae Bund si attesta a +200,11 punti al termine delle negoziazioni. 31 - 05 - 2022 17:50 Spread Btp-Bund oscilla intorno a 200 punti base MILANO, 31 MAG - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 199,4 punti, in rialzo rispetto ai 194 del giorno precedente, in una seduta in cui ha oscillato più volte anche sopra i 200 punti. Il rendi ...Il Btp decennale supera ampiamente il 3% e chiude a +3,13%; il Bund di pari durata sale a 1,12%, per uno spread a 200 punti base (+3,35%). In Piazza Affari la blue chip regina del giorno è Telecom ...