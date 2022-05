Si può amare Napoli anche se si va via dal Napoli (Di martedì 31 maggio 2022) Esiste Napoli, la città, le sue bellezze, il suo popolo, i suoi tifosi. Esiste IL Napoli, la società da 13 anni in Europa, quella in Champions League, quella presieduta da Aurelio De Laurentiis. Due premesse per niente banali per valutare oggettivamente le parole di ieri ed il discorso sulla “vile moneta”, divenuto ormai celebre. Un calciatore, che è prima un professionista e poi una vera e propria azienda – soprattutto a certi livelli – non può mai pensare di lasciarsi incantare soltanto dal panorama, dalle gite in barca e dal calore (per alcuni a tratti addirittura asfissiante) della gente. Un calciatore dovrà sempre scegliere ciò che è giusto per il suo progetto di crescita: quindi guarderà sempre necessariamente al danaro ed al prestigio del club nel quale deve restare o accasarsi. Se fino a dieci ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Esiste, la città, le sue bellezze, il suo popolo, i suoi tifosi. Esiste IL, la società da 13 anni in Europa, quella in Champions League, quella presieduta da Aurelio De Laurentiis. Due premesse per niente banali per valutare oggettivamente le parole di ieri ed il discorso sulla “vile moneta”, divenuto ormai celebre. Un calciatore, che è prima un professionista e poi una vera e propria azienda – soprattutto a certi livelli – non può mai pensare di lasciarsi incantare soltanto dal panorama, dalle gite in barca e dal calore (per alcuni a tratti addirittura asfissiante) della gente. Un calciatore dovrà sempre scegliere ciò che è giusto per il suo progetto di crescita: quindi guarderà sempre necessariamente al danaro ed al prestigio del club nel quale deve restare o accasarsi. Se fino a dieci ...

