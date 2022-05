Riacceso un faro sui dividendi: per Visco il mantra è «prudenza» (Di martedì 31 maggio 2022) Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco lo dice a chiare lettere nelle sue Considerazioni finali: le banche devono operare con «prudenza» sul fronte della «classificazione dei prestiti», «degli accantonamenti» ma anche, è la sottolineatura, nella «distribuzione degli utili» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 31 maggio 2022) Il Governatore di Bankitalia Ignaziolo dice a chiare lettere nelle sue Considerazioni finali: le banche devono operare con «» sul fronte della «classificazione dei prestiti», «degli accantonamenti» ma anche, è la sottolineatura, nella «distribuzione degli utili»

