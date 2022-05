Red Bull: Perez rinnova fino al 2024 (Di martedì 31 maggio 2022) Due giorni dopo il successo nel Gp di Monaco, Sergio Perez ha firmato con la Red Bull un prolungamento biennale del suo contratto, che scadrà ora alla fine della stagione 2024. Il pilota messicano è ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Due giorni dopo il successo nel Gp di Monaco, Sergioha firmato con la Redun prolungamento biennale del suo contratto, che scadrà ora alla fine della stagione. Il pilota messicano è ...

