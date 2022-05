Pregliasco, in autunno nuovi casi Covid: scongiuriamo variante ‘carogna’ (Di martedì 31 maggio 2022) Pregliasco, in autunno nuovi casi Covid: scongiuriamo l’arrivo di una variante ‘carogna’ che possa creare nuovi problemi Mentre ci avviamo ad affrontare una estate sostanzialmente senza limitazioni per il contagio da Covid, arrivano le previsioni non proprio rosee per il prossimo autunno. Ad esprimersi in questi giorno sono proprio gli esperti. La scorsa domenica a Che tempo che fa, il prof. Burioni aveva mostrato preoccupazioni per il prossimo autunno, confermate oggi da Fabrizio Pregliasco. Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, intervenuto a Cusano Italia Tv, questa mattina ha detto: ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022), inl’arrivo di unache possa creareproblemi Mentre ci avviamo ad affrontare una estate sostanzialmente senza limitazioni per il contagio da, arrivano le previsioni non proprio rosee per il prossimo. Ad esprimersi in questi giorno sono proprio gli esperti. La scorsa domenica a Che tempo che fa, il prof. Burioni aveva mostrato preoccupazioni per il prossimo, confermate oggi da Fabrizio, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, intervenuto a Cusano Italia Tv, questa mattina ha detto: ...

