Perisic | «Sognavo la Premier | un privilegio essere di nuovo con Conte»

(Di martedì 31 maggio 2022) . Le parole dell’esterno croato Ivanha parlato ai canali ufficiali del Tottenham dopo esserne diventato ufficialmente un giocatore. INGHILTERRA – «Sono molto eccitato per il fatto di entrare a far parte della famiglia degli Spurs. Ho parlato cone con Paratici e ho detto loro che desideravo venire a giocare in Inghilterra da tantissimo tempo: finalmente quel momento è arrivato. Ho già affrontato il Tottenham sia con l’Inter che con il Bayern: grande club, atmosfera speciale. Il mio desiderio è sempre stato quello di giocare in tutte le migliori leghe d’Europa e quella inglese mi mancava».BIS – «Per me è unlavorare dicon. All’Inter ha fatto benissimo, vincendo il campionato dopo undici anni: è stata una stagione perfetta e sono ...

Ivan Perisic ha parlato ai canali ufficiali del Tottenham dopo esserne diventato ufficialmente un giocatore. INGHILTERRA – «Sono molto eccitato per il fatto di entrare a far parte della famiglia degli ... Voglio fare un grande lavoro in Champions, così come in Premier e nelle coppe. Ho affrontato il Tottenham in Champions nel 2018, una squadra durissima. Lui vive di calcio, ogni minuto, ogni ora, ogni ...