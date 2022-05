Percepiva la pensione di un parente defunto | denunciato

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – A seguito di mirata attività d’indagine d’iniziativa, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno individuato un soggetto, residente ad Ariano Irpino, che ha percepito indebitamente, fino ad oggi, ladi un familiare deceduto nel 2014. Le investigazioni, eseguite dai militari della Compagnia di Ariano Irpino in collaborazione dell’I.N.P.S. a quella sede, sviluppate attraverso la consultazione, l’analisi e l’incrocio degli elementi acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo nonché approfondimenti svolti “sul campo”, hanno consentito di accertare che la titolare del conto corrente, classe 1921, era venuta a mancare nel 2014 e, ad oggi, il familiare cointestatario del libretto continuava a ritirare ladel, percependo indebitamente quasi € ...

