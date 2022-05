Monza, Ibrahimovic non è solo un sogno: la conferma arriva da… Galliani (Di martedì 31 maggio 2022) La favola del Monza è appena iniziata, la squadra continua a festeggiare la storica promozione nel campionato di Serie A. Le ambizioni sono importanti, il presidente Berlusconi ha intenzione di portare il club ancora più in alto. Gli uomini mercato hanno già avviato le prime trattative per costruire una squadra veramente forte. L’obiettivo è mettere a disposizione di Stroppa il giusto mix tra calciatori giovani e esperti. Adriano Galliani, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha infiammato ancora di più l’ambiente. “La Serie A? Sull’aereo ho detto al presidente che sarà durissima: ci sono 13-14 squadre già salve prima di cominciare. Dobbiamo pensare alla salvezza e ci sono 6-7 squadre con le quali giocarcela, quindi abbiamo il 50% di possibilità di farcela. Perciò serve una squadra fortissima. Ibra? Deve guarire al ginocchio, poi si vedrà. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 31 maggio 2022) La favola delè appena iniziata, la squadra continua a festeggiare la storica promozione nel campionato di Serie A. Le ambizioni sono importanti, il presidente Berlusconi ha intenzione di portare il club ancora più in alto. Gli uomini mercato hanno già avviato le prime trattative per costruire una squadra veramente forte. L’obiettivo è mettere a disposizione di Stroppa il giusto mix tra calciatori giovani e esperti. Adriano, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha infiammato ancora di più l’ambiente. “La Serie A? Sull’aereo ho detto al presidente che sarà durissima: ci sono 13-14 squadre già salve prima di cominciare. Dobbiamo pensare alla salvezza e ci sono 6-7 squadre con le quali giocarcela, quindi abbiamo il 50% di possibilità di farcela. Perciò serve una squadra fortissima. Ibra? Deve guarire al ginocchio, poi si vedrà. ...

