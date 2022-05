(Di martedì 31 maggio 2022) Il vertice europeo ha raggiunto " ieri, 30 maggio " un accordo sull'embargo al petrolio russo. "Il Consiglio europeo e' riuscito a concordare un sesto pacchetto di sanzioni che, per essere concreto, ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Ma abbiamocon forza che sappiamo difendere i nostri valori", ha concluso. 31 maggio 2022... e noi sospettiamo che la notizia sia stata già prezzata, come hail trend del petrolio ... su Twitter il presidente della Commissione europea Charlesha confermato, subito dopo l'... Michel: "L'Ue ha dimostrato di difendere i suoi valori con forza" - Mondo Il vertice europeo ha raggiunto – ieri, 30 maggio – un accordo sull'embargo al petrolio russo. 'Il Consiglio europeo e' riuscito a concordare ...Milano, 31 mag. (askanews) - L'Unione europea ha trovato un accordo per bandire il petrolio russo, la sanzione più attesa per fermare ...