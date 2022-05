Lite in strada a Garbagnate, giovane finisce in ospedale al San Gerardo (Di martedì 31 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un ragazzo di 24 anni è finito all’ospedale in codice giallo in seguito ad una violenta Lite ieri sera a Garbagnate. La Lite è scoppiata poco prima delle 22,30 in via Piero Gobettti, a ridosso del quartiere quadrifoglio. Non è chiaro quante fossero le persone coinvolte, né i motivi che hanno portato allo scontro fisico. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 31 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un ragazzo di 24 anni è finito all’in codice giallo in seguito ad una violentaieri sera a. Laè scoppiata poco prima delle 22,30 in via Piero Gobettti, a ridosso del quartiere quadrifoglio. Non è chiaro quante fossero le persone coinvolte, né i motivi che hanno portato allo scontro fisico. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

