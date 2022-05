“Lei non c’entra niente”: love story in fumo per Blanco, la verità mai detta prima (Di martedì 31 maggio 2022) Blanco, ecco i retroscena della sua relazione: a parlare è l’ex fidanzata, le sue rivelazioni fanno chiarezza sulla rottura. Blanco (fonte youtube)Il giovane Blanco è reduce dal successo di Sanremo, in cui ha trionfato con Mahmood grazie al melodico brano “Brividi“. I due performer hanno calcato anche il prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, schivando la vittoria, ma incantando il pubblico della kermesse canora. Il cantante è stato nelle ultime settimane al centro di numerose indiscrezioni: in primis, circa la rottura con la storica fidanzata bresciana Giulia Lisoli. I due avevano festeggiato assieme la vittoria a Sanremo, salvo poi annunciare un repentino breakout. Dopo giorni di silenzio, in cui Blanco è stato anche avvistato in compagnia della ballerina Martina Valdes, Giulia ha confidato ... Leggi su ck12 (Di martedì 31 maggio 2022), ecco i retroscena della sua relazione: a parlare è l’ex fidanzata, le sue rivelazioni fanno chiarezza sulla rottura.(fonte youtube)Il giovaneè reduce dal successo di Sanremo, in cui ha trionfato con Mahmood grazie al melodico brano “Brividi“. I due performer hanno calcato anche il prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, schivando la vittoria, ma incantando il pubblico della kermesse canora. Il cantante è stato nelle ultime settimane al centro di numerose indiscrezioni: in primis, circa la rottura con la storica fidanzata bresciana Giulia Lisoli. I due avevano festeggiato assieme la vittoria a Sanremo, salvo poi annunciare un repentino breakout. Dopo giorni di silenzio, in cuiè stato anche avvistato in compagnia della ballerina Martina Valdes, Giulia ha confidato ...

Pubblicità

LoredanaBerte : Pillon mi attacca perché non è d'accordo con me. Menomale, se fosse stato d'accordo con le mie parole mi sarei preo… - WeCinema : 'Martone chiude come il romanzo di Rea iniziava. E la sua immagine finale ci rammenta che i ricordi distorcono, che… - borghi_claudio : @costa_costa1967 Ahhh ma lei è questo qui? Ma non mi dica che è uno di quelli che viene qui a diffamare allo scopo… - SofStylinsontom : RT @Vinodililla: Crescere significa capire che Orfeo doveva voltarsi a guardare Euridice perché lei ormai era morta e anche se l’avesse rip… - paoloigna1 : La meno attesa di tutte arriva più avanti di tutti #Trevisan. Complimenti a Lei che ha dimostrato che i quarti del… -