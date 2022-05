Lazio Milinkovic | il futuro è un’incognita | le offerte latitano e i tifosi sognano

(Di martedì 31 maggio 2022) Lanon ha ancora ricevuto un’offerta congrua alle sue richieste perSavic e ora ila permanenzaSavic per l’addio la strada è ancora lunga. Da una parte Lotito chiede una cifra vicino ai 90 milioni di euro e dall’altra soltanto lo United ha messo la sua proposta sul tavolo. Soltanto 55 milioni per il serbo e offerta rispedita al mittente. La Juve ha virato su Pogba per la mediana e oranon ha, al momento, altre. Lee ila sua permanenza per la prossima stagione. Lo scrive Il Tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

