Johnny Depp "appare" durante un concerto di Paul McCartney (VIDEO) (Di martedì 31 maggio 2022) Johnny Depp è recentemente 'apparso' sullo schermo gigante di un recente concerto di Paul McCartney: la performance del VIDEO, diffuso da TMZ, sembra un omaggi nei confronti dell'attore. Paul McCartney si è pubblicamente schiarato al fianco di Johnny Depp: il cantante dei Beatles fa parte di una lunga serie di celebrità che hanno mostrato il proprio supporto per la star di Pirati dei Caraibi durante il seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. L'ex Beatle ha proiettato un breve VIDEO durante un'esibizione del brano "My Valentine" che ha avuto luogo nel bel mezzo del concerto di Orlando dello scorso fine settimana.

