“Il mio ex beveva e mi picchiava”. Il dramma della la vip della tv italiana: un dolore dolore vissuto in silenzio (Di martedì 31 maggio 2022) Francesca Manzini, una confessione durissima. La nota imitatrice e comica conduttrice di Striscia La Notizia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. E le sue dichiarazioni sono state davvero forti. La 31enne romana ha confessato, ad esempio, che per molto tempo si è rifugiata nel cibo per sfuggire alle sue angosce. Francesca Manzini ha spiegato che mangiare era “il mio modo contorto per esprimere emozioni e stati d’animo”. Ma non è tutto. La comica capace di far ridere il pubblico con le sue irriverenti imitazioni di Chiara Ferragni, Maria De Filippi e Mara Venier ha avuto un passato difficile. Anni e anni a combattere contro bulimia e anoressia. E poi le liti a casa tra il padre e la madre e lei che si rifugiava nei digiuni come segno di protesta: “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Francesca Manzini, una confessione durissima. La nota imitatrice e comica conduttrice di Striscia La Notizia ha rilasciato una lunga intervista al CorriereSera. E le sue dichiarazioni sono state davvero forti. La 31enne romana ha confessato, ad esempio, che per molto tempo si è rifugiata nel cibo per sfuggire alle sue angosce. Francesca Manzini ha spiegato che mangiare era “il mio modo contorto per esprimere emozioni e stati d’animo”. Ma non è tutto. La comica capace di far ridere il pubblico con le sue irriverenti imitazioni di Chiara Ferragni, Maria De Filippi e Mara Venier ha avuto un passato difficile. Anni e anni a combattere contro bulimia e anoressia. E poi le liti a casa tra il padre e la madre e lei che si rifugiava nei digiuni come segno di protesta: “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due ...

