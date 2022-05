Il carcere è una tortura e colpisce anche chi non ha fatto niente (Di martedì 31 maggio 2022) Quanto vedete un Dio-Patria-Galera (ma Manipulite-Onestà-Galera è lo stesso) che alza il sopracciglio perché sente dire che il carcere è una tortura, domandategli questo: «Prova a immaginare che qualcuno più forte di te, esercitando un potere inoppugnabile, sequestri la tua libertà e ti impedisca di fare una per una tutte le cose che quotidianamente integrano le ore della tua vita, che magari giudichi malandata. Prova a immaginare che in forza di quel potere ti si impedisca di vedere la moglie, il marito, i figli, gli amici. Che in forza di quel potere ti si imponga la solitudine che non desideri o una compagnia coatta. Che a causa di quell’imposizione tu non possa leggere quel che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, mangiare quel che vuoi. Che tu non possa camminare, lavorare, studiare, preparare la colazione a tuo figlio, festeggiare il suo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Quanto vedete un Dio-Patria-Galera (ma Manipulite-Onestà-Galera è lo stesso) che alza il sopracciglio perché sente dire che ilè una, domandategli questo: «Prova a immaginare che qualcuno più forte di te, esercitando un potere inoppugnabile, sequestri la tua libertà e ti impedisca di fare una per una tutte le cose che quotidianamente integrano le ore della tua vita, che magari giudichi malandata. Prova a immaginare che in forza di quel potere ti si impedisca di vedere la moglie, il marito, i figli, gli amici. Che in forza di quel potere ti si imponga la solitudine che non desideri o una compagnia coatta. Che a causa di quell’imposizione tu non possa leggere quel che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, mangiare quel che vuoi. Che tu non possa camminare, lavorare, studiare, preparare la colazione a tuo figlio, festeggiare il suo ...

Pubblicità

SkyTG24 : “Si mette fine a una profonda ingiustizia, che condannava a vivere i primi anni di vita, i più importanti per un ba… - ilpost : Il principio è che «mai un bambino potrà varcare la soglia del carcere»: la Camera ha approvato in prima lettura un… - ilpost : La Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge che vieta il carcere per le donne conviventi con figl… - avatar1dory : RT @AStramezzi: @effeemme59 Vi bevete ciò che dice Mamma Rai… La sospensione, per essere definitiva, deve arrivare ai tre gradi di giudizi… - Marco59805683 : RT @AStramezzi: @effeemme59 Vi bevete ciò che dice Mamma Rai… La sospensione, per essere definitiva, deve arrivare ai tre gradi di giudizi… -