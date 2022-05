Guendalina Tavassi | bombe in bella vista | fan in visibilio

Pubblicità

361_magazine : Edoardo Tavassi e Mercedesz sono di nuovo vicini all'Isola dei Famosi 16, ma arriva lo scoop di Pomeriggio 5 che ri… - zorroc82 : RT @Mattiabuonocore: L’Isola dei Famosi non vuole in studio Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni (assurdo) - zazoomblog : Isola Guendalina Tavassi Alessandro Iannoni Licia Nunez e Blind ecco perché non sono in studio - #Isola… - blogtivvu : L’Isola galeotta di Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: il fratello di Guendalina nasconde un segreto? “Vive con la… - ParliamoDiNews : Isola 16, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi e il messaggio a Carmen Di Pietro #LIsoladeifamosi #31maggio -

In pratica il fratello diha fatto notare a tutto il gruppo che il giovane naufrago e anche tutti gli altri nuovi non si starebbero per nulla dando da fare, anzi: E Nicolas ...Precisamente di tratta die Alessandro Iannoni. Andiamo a vedere perchè.e Alessandro Iannoni non saranno presenti in studio Al momento sembra proprio questa la ...Pochi ci avranno fatto caso, ma la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi non è un volto sconosciuto: sapete dove l’abbiamo già vista Se Guendalina Tavassi è stata per molti una piacevole riscoperta ...In auto Guendalina Tavassi si scatta un selfie ed è davvero pazzesco, con il suo sguardo ammaliante e le sue curve in bella mostra lascia i fan senza fiato.