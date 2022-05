Green pass, dal 1° giugno stop per l’ingresso in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – Scade oggi, 31 maggio, l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. Ricordiamo che dal 1° maggio, nel nostro Paese, è stato dato l’addio al Green pass ma non alle mascherine. È infatti caduto l’obbligo di esibire il certificato verde in quasi ogni situazione ma, alla luce dell’alto numero di contagi, è rimasto l’obbligo di mascherine in numerose circostanze, “almeno fino al 15 giugno”, come chiarito dal ministro Roberto Speranza. Allo stato attuale, per quanto riguarda i luoghi di lavoro pubblici, l’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – Scade oggi, 31 maggio, l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede ilper entrare in. La misura della certificazione verde Covid-19 pernel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. Ricordiamo che dal 1° maggio, nel nostro Paese, è stato dato l’addio alma non alle mascherine. È infatti caduto l’obbligo di esibire il certificato verde in quasi ogni situazione ma, alla luce dell’alto numero di contagi, è rimasto l’obbligo di mascherine in numerose circostanze, “almeno fino al 15”, come chiarito dal ministro Roberto Speranza. Allo stato attuale, per quanto riguarda i luoghi di lavoro pubblici, l’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il ...

Pubblicità

borghi_claudio : La polemica inutile del giorno deriva da un supposto voto al Senato per mettere i dati vaccinali in tempo reale nel… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - borghi_claudio : IL PUNTO E' CHE NON SI E' VOTATO QUESTO!!! I dati vaccinali sono GIA' nel fascicolo sanitario di ognuno e quindi so… - patriziarutigl1 : RT @TgLa7: #Covid Misura del #GreenPass, che scade oggi , non verrà prorogata dal ministero della Salute. E dal #15giugno via anche le masc… - TgLa7 : #Covid Misura del #GreenPass, che scade oggi , non verrà prorogata dal ministero della Salute. E dal #15giugno via… -