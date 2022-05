Gianluca Vacchi sulle accuse per sfruttamento della colf: “Sono falsità” (Di martedì 31 maggio 2022) È arrivata la contestazione da parte di Gianluca Vacchi, l’influencer milionario che è stato denunciato da una sua collaboratrice domestica per sfruttamento sul posto di lavoro. L’imprenditore bolognese ha commentato la vicenda in una nota legale in cui ha affermato che, contro di lui, sarebbero state dette falsità e frasi offensive. Vi raccomandiamo... Gianluca Vacchi: gli utenti Prime Video chiedono che venga rimosso il suo docu-film Le sue parole Sono state: “Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo. Ci Sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo”. Tra le ... Leggi su diredonna (Di martedì 31 maggio 2022) È arrivata la contestazione da parte di, l’influencer milionario che è stato denunciato da una sua collaboratrice domestica persul posto di lavoro. L’imprenditore bolognese ha commentato la vicenda in una nota legale in cui ha affermato che, contro di lui, sarebbero state dettee frasi offensive. Vi raccomandiamo...: gli utenti Prime Video chiedono che venga rimosso il suo docu-film Le sue parolestate: “Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo. Ciinfatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo”. Tra le ...

Pubblicità

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - zpinningtop : RT @cinemaRosmello: Ecco quello che penso della questione 'Gianluca Vacchi' ??????? - trentimatteo : RT @emastokholma: Perchè mi è piaciuto guardare mucho mas, il “docu” di gianluca vacchi: -perchè l’ho guardato come se fosse sharknado -per… -