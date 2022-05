Energia: da Consiglio Ue via libera a tetto prezzo gas (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio europeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles, ha approvato il paragrafo delle conclusioni del summit che apre all'introduzione di un price caps, ovvero un tetto al prezzo del gas fortemente voluto dall'Italia. L'intesa siglata domenica scorsa dagli sherpa è stata dunque confermata dai 27 capi di Stato e di governo riuniti per la seconda giornata conclusiva del vertice. (segue) Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Ileuropeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles, ha approvato il paragrafo delle conclusioni del summit che apre all'introduzione di un price caps, ovvero unaldel gas fortemente voluto dall'Italia. L'intesa siglata domenica scorsa dagli sherpa è stata dunque confermata dai 27 capi di Stato e di governo riuniti per la seconda giornata conclusiva del vertice. (segue)

